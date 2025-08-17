Verzögerung auf der A10 durch Rückreiseverkehr

Die Nerven der Autofahrer wurden am Samstag strapaziert. Auf der Tauernautobahn kam es durch den Reiseverkehr wieder einmal zu längeren Verzögerungen. Bei Pfarrwerfen staute es sich vor der Tunnelkette in Fahrtrichtung Salzburg. Allgemein kam der Verkehr auf der gesamten A10 immer wieder ins Stocken. Der Zeitverlust betrug zwischenzeitlich fast eine Stunde. Viele Urlauber bahnten sich an diesem Tag den Weg zurück in die Heimat in Richtung Norden. Auch am Grenzübergang am Walserberg kam es durch die Kontrollen der deutschen Behörden zu Staus, die teilweise bis zum Knoten Salzburg zurückreichten. Auch am heutigen Sonntag muss mit viel Verkehr auf der A10 gerechnet werden. Neben den Urlaubern reisen auch Tausende Motorsportfans aus der Steiermark vom Red-Bull-Ring ab.