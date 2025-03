„Großartige“ Stimmung | Tiefblaues

Tiefblaues Mascherl. Jetzt bemüht man sich mit aller Kraft, Gemeinsamkeit zur Schau zu tragen. Und auch Aktivität: Erste Regierungs-Beschlüsse fallen – schneller als erwartet. Der Mietpreisdeckel kommt früher und weitreichender, den Rauchern greift man früher und tiefer in die Tasche, auch bei Streichungen von Förderungen und der Abschaffung des Klimabonus gibt die Dreier-Koalition mächtig Gas. All das in Harmonie – obwohl manche dieser Maßnahmen ein tiefblaues Mascherl tragen, weil sie zu Beginn der schließlich gescheiterten Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP ausgekocht worden waren. Applaus von blauer Seite darf sich Türkis-Rot-Pink deshalb noch lange nicht erwarten. Vielmehr erwartbar war, dass Doch-Nicht-Kanzler Herbert Kickl gegen die neue Koalition bei seiner Aschermittwochsrede massiv vom Leder ziehen würde. Kaum überraschend auch, dass heftiges SPÖ-internes Störfeuer aus dem Burgenland von Landeshauptmann Doskozil kommen würde. Was dagegen überraschend wäre: wenn die „großartige“ Harmonie innerhalb der Regierung nicht bald tiefe Risse bekäme.