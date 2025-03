Regierung im Interview ++ Deshalb starb Hackman

Gene Hackman (95) und seine Frau Betsy Arakawa (65) wurden am 26. Februar tot in ihrem Anwesen gefunden – in getrennten Räumen, neben ihnen ein verstorbener Hund. Jetzt sorgt eine brisante Enthüllung für Aufsehen: Hackmans Herzschrittmacher hatte bereits neun Tage vor der grausigen Entdeckung den Dienst versagt.