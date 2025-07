Leichte Erschütterungen in Golling zu spüren

Solche kleineren Erdbeben sind in der Region Salzburg und dem angrenzenden Bayern nicht ungewöhnlich. Laut GeoSphere Austria kommt es in Salzburg etwa ein- bis zweimal jährlich zu spürbaren oberflächennahen Erdstößen. In Bayern registrieren Seismologen jährlich hunderte bis tausende Beben – die meisten davon verlaufen allerdings unbemerkt.