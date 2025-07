Wolfgang Grupp macht Suizidversuch öffentlich

Große Anteilnahme im Netz

„Ich hoffe, dass dieser Brief einen Anstoß gibt, rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn so weit sollte es nicht kommen“, so ein bestürzter User auf X. Ein anderer schreibt: „Depressive Menschen sind nicht schwach. Oft haben sie an sich und ihre Stärke jedoch zu hohe Ansprüche. Oft waren sie zu lange stark, waren quasi gefangen in ihrer Stärke. Vielen Dank an Wolfgang Grupp, die offenen Worte können vielen Betroffenen gegenüber Ihrem Umfeld helfen.“