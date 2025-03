2,8 Promille am Steuer: Alkomattest verweigert

Mit 2,6 Promille gestoppt

In zehn Stunden wurden in der Nacht auf Sonntag 970 Autofahrer überprüft, 892 Alkomat- und Alkovortests durchgeführt. Das ernüchternde Ergebnis: Elf Lenker hatten mehr als 0,8 Promille im Blut, in einem Fall ist die 0,5-Promille-Grenze überschritten worden. Offizieller unrühmlicher Spitzenreiter war ein 44-jähriger Mann, der im Bezirk Oberpullendorf gestoppt wurde und mit fast 2,6 Promille hinter dem Lenkrad saß.