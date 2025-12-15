Christbaum ist der „heilige“ Mittelpunkt fürs Fest

Lametta ist aufgrund der meist mangelhaften Entsorgung schon lange nicht mehr angesagt, stattdessen heben Samtschleifen oder glitzernde Ketten den Deko-Faktor des Baumes. Nicht zu vergessen, die LED-Lichterketten, die immer als Erstes im inneren Geäst positioniert werden, um optisch mehr Tiefe zu erzielen. Nach wie vor edel sind echte Bienenwachskerzen, die mit ihrem Duft die Stimmung am Heiligen Abend heben. Sicherer sind LED-Kerzen, die mit Batterie und Fernbedienung offene Flammen vermeiden und deshalb auch dann noch eingeschaltet werden können, wenn der Baum schon länger steht und trockener ist.