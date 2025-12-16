Droht Oberwart jetzt etwa ein Übergangsbudget?

Stadtchef verteidigt Gebührenerhöhungen

Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) verweist hingegen auf die stark eingeschränkten finanziellen Rahmenbedingungen. Die Ertragsanteile des Landes würden faktisch gegen null gehen. Diese Entwicklung sei nicht von der Stadt verursacht, müsse aber bewältigt werden. Stillstand sei, so Rosner, keine Option. Vorgesehen sind Investitionen von rund 400.000 Euro aus eigener Kraft, weitere 2,4 Millionen Euro sollen über neue Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen kommen. In naher Zukunft würden zudem Kredite auslaufen, was den finanziellen Druck verringern soll. Die Gebührenerhöhungen seien kein Selbstzweck, sondern eine Konsequenz der aktuellen Lage. Umgerechnet bedeute dies für einen durchschnittlichen Haushalt rund vier Euro pro Monat, so der Stadtchef.