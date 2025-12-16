Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politische Uneinigkeit

Droht Oberwart jetzt etwa ein Übergangsbudget?

Burgenland
16.12.2025 09:00
Weichenstellung: Im Oberwarter Rathaus wird am Dienstag über den Budgetvoranschlag für das Jahr ...
Weichenstellung: Im Oberwarter Rathaus wird am Dienstag über den Budgetvoranschlag für das Jahr 2026 abgestimmt.(Bild: P. Huber)

Tauziehen um das Budget der Südmetropole: In Oberwart ist am Tag der Haushaltsdebatte keine Einigung in Sicht. Gleichzeitig plant die Stadt spürbare Gebührenerhöhungen. Das ist für SPÖ und FPÖ nicht vertretbar.

0 Kommentare

Wenn der Oberwarter Gemeinderat am Dienstag den Haushaltsvoranschlag für 2026 beschließen soll, steht die Stadt vor einer heiklen Entscheidung. Festliche Stimmung kommt im Vorfeld kaum auf, vielmehr droht der Beschluss zur politischen Bewährungsprobe zu werden. Der Voranschlag umfasst rund 25 Millionen Euro und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert. Dieses Plus sagt jedoch wenig über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt aus.

Gebührenerhöhungen von mehr als 40 Prozent
Es ist in erster Linie das Ergebnis deutlich erhöhter Gebühren, an denen die Stadt bereits 2024 zu drehen begonnen hat und die nun weiter angezogen werden sollen. Vorgesehen sind Erhöhungen von 42 Prozent beim Wasser, 30 Prozent beim Kanal und 25 Prozent bei der Abfallentsorgung. Insgesamt sollen diese Maßnahmen rund 1,07 Millionen Euro zusätzlich ins Budget bringen. Politisch bleibt der Budgetbeschluss ein Balanceakt. Die SPÖ hält sich offen, ob sie dem Voranschlag zustimmt.

SPÖ und FPÖ lassen Zustimmung bis zur Sitzung offen
SPÖ-Fraktionssprecher Christian Dax bezeichnet das Budget als wirtschaftlich nachvollziehbar, sozialpolitisch aber problematisch. Angesichts steigender Arbeitslosigkeit und einer Konjunktur, die nicht anspringt, seien derart massive Gebührenerhöhungen schwer zu rechtfertigen. Zudem fehle es an klaren, inhaltlichen Akzenten. Wichtige Projekte wie Maßnahmen für die Innenstadt oder der Busbahnhof seien nicht ausreichend berücksichtigt.

Auch die FPÖ übt Kritik. Gemeinderätin Barbara Benkö-Neudecker sieht die Ursachen der angespannten Finanzlage in früheren Investitionen wie dem Sportzentrum oder der Jumping-Halle, aus denen keine laufenden Einnahmen erzielt würden. Die Gebührenerhöhungen bezeichnet sie als nicht vertretbar.

Stadtchef verteidigt Gebührenerhöhungen
Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP) verweist hingegen auf die stark eingeschränkten finanziellen Rahmenbedingungen. Die Ertragsanteile des Landes würden faktisch gegen null gehen. Diese Entwicklung sei nicht von der Stadt verursacht, müsse aber bewältigt werden. Stillstand sei, so Rosner, keine Option. Vorgesehen sind Investitionen von rund 400.000 Euro aus eigener Kraft, weitere 2,4 Millionen Euro sollen über neue Darlehen für Infrastrukturmaßnahmen kommen. In naher Zukunft würden zudem Kredite auslaufen, was den finanziellen Druck verringern soll. Die Gebührenerhöhungen seien kein Selbstzweck, sondern eine Konsequenz der aktuellen Lage. Umgerechnet bedeute dies für einen durchschnittlichen Haushalt rund vier Euro pro Monat, so der Stadtchef.

Droht der Stadt jetzt ein Übergangsbudget?
Da SPÖ und ÖVP im Gemeinderat über gleich viele Mandate verfügen, ist für einen Budgetbeschluss die Unterstützung einer dritten Fraktion erforderlich. Die FPÖ käme dafür rechnerisch in Frage, hat den Budgets in den vergangenen Jahren jedoch ihre Zustimmung stets verweigert.

Porträt von Carina Fenz
Carina Fenz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-0° / 2°
Symbol bedeckt
Güssing
0° / 2°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-1° / 3°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
0° / 3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-1° / 3°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
315.931 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.994 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
114.361 mal gelesen
Mehr Burgenland
Gesetzesverstoß?
Blauer „Multifunktionär“ steht im Visier der SPÖ
Stimmige Weihnachten
Christbaum ist der „heilige“ Mittelpunkt fürs Fest
Sieg in Statistik
Eisenstädter sind die freundlichsten Uber-Nutzer
Klinik Oberpullendorf
Wo Paaren der Kinderwunsch erfüllt werden kann
Longines Tour Comeback
Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf