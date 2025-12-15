Vorteilswelt
Sieg in Statistik

Eisenstädter sind die freundlichsten Uber-Nutzer

Burgenland
15.12.2025 17:00
Schloss Esterhazy ist eines der am meisten angesteuerten Ziele von Uber-Taxis.
Schloss Esterhazy ist eines der am meisten angesteuerten Ziele von Uber-Taxis.(Bild: Reinhard Judt)

Positiv fällt die Bewertung der Uber-Fahrer für Fahrgäste aus Eisenstadt aus. Die längste Fahrt im Burgenland dauerte 52 Minuten.

Basierend auf Daten der vergangenen 12 Monate veröffentlichte  die Mobilitätsplattform Uber ihren jährlichen „Österreich Atlas“ mit den Highlights für jede Landeshauptstadt. Dabei erreichten die Fahrgäste aus Eisenstadt mit 4,97 von 5 Sternen den höchsten Wert für ihre Freundlichkeit. Vergeben wurden die Sterne durch die Uber-Fahrer. Die längste Uber-Taxi-Fahrt führte mit 67 Kilometern von Eisenstadt nach Andau und dauerte 52 Minuten. Die häufigsten Ziele in der „kleinsten Großstadt der Welt“ waren das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, das Hotel Galántha und das Schloss Esterhazy.

Längste Fahrt dauerte mehr als fünf Stunden
Die österreichweit längste vermittelte Fahrt führte übrigens mit 414 Kilometern und mehr als fünf Stunden Fahrzeit von Wien nach München. Gefolgt von einer 3-Stundenfahrt von Graz nach Salzburg. Für die Mehrheit der Nutzer sind laut dem Österreich Atlas die transparenten Preise vor Fahrtantritt der entscheidende Vorteil der Uber-App. Die charmantesten Fahrer (männlich und weiblich) sind nach der Bewertung in Linz unterwegs.

Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Burgenland
Folgen Sie uns auf