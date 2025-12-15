Eisenstädter sind die freundlichsten Uber-Nutzer

Basierend auf Daten der vergangenen 12 Monate veröffentlichte die Mobilitätsplattform Uber ihren jährlichen „Österreich Atlas“ mit den Highlights für jede Landeshauptstadt. Dabei erreichten die Fahrgäste aus Eisenstadt mit 4,97 von 5 Sternen den höchsten Wert für ihre Freundlichkeit. Vergeben wurden die Sterne durch die Uber-Fahrer. Die längste Uber-Taxi-Fahrt führte mit 67 Kilometern von Eisenstadt nach Andau und dauerte 52 Minuten. Die häufigsten Ziele in der „kleinsten Großstadt der Welt“ waren das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, das Hotel Galántha und das Schloss Esterhazy.