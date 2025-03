Oscars: O‘Brien rügte scherzhaft Sandlers Kleidung

Hollywoodstars hätten in der Oscar-Nacht die Chance gehabt, US-Präsident Donald Trump frontal anzugreifen. Schließlich war Sebastian Stan für seine schmierige Trump-Verkörperung im Biopic „The Apprentice – The Trump Story“ nominiert. Tatsächlich setzten manche Moderationen und Reden politisch an, sie blieben aber eher vage.