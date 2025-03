Trumps Sohn teilt vulgäre Beschimpfung Selenskyjs

Der kleine Scheißer solle zuhören. Selenskyj sei ein Zwerg mit Ansprüchen ist auf dem Bild geschrieben, das Donald Junior am Freitag teilte. Die Grafik zeigt dabei den ukrainischen Präsidenten im Gespräch mit Donald Trump und US-Vizepräsident Vance, die eine Abwehrhaltung einnehmen. „Wo ist mein Geld?“, fragt Selenskyj demnach mit verschränkten Armen. „Nailed it“, schrieb der Präsidentensohn dazu, was in etwa „auf den Punkt gebracht“ bedeutet.