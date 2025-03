Die 97. Oscar-Gala heute live auf krone.at

Keine große Überraschung wäre es wohl auch, würde Brody in diesem Jahr erneut den Oscar als bester Hauptdarsteller holen. Der 51-Jährige spielt in Brady Corbets fiktivem Biopic „Der Brutalist“ einen ungarischen Architekten und Holocaustüberlebenden, der in den Staaten ein neues Leben beginnen will.