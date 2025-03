Frau prallt bei „Hexenritt“ gegen mehrere Bäume

Mit Notarztheli in Klinik geflogen

Der 10-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Indes prallte die Polin gleich gegen mehrere Bäume und wurde schwer verletzt. „Eine nachfolgende Rodlerin beobachtete den Unfall und setzte die Rettungskette in Gang.“ Die Pistenrettung Söll und die Alpinpolizei führten die Bergung durch. Im Anschluss wurde die 42-Jährige vom Notarztheli in die Klinik Innsbruck geflogen.