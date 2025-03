Maria Callas: Zwischen Zorn und Verletzlichkeit

„Lassen Sie die Tränen hinter Ihrer Stimme spüren!“, herrscht die alternde Diva sie an. Ksenia Valentina legt Lady Macbeth's Lust am Töten in ihre Stimme, und Tenor Salvador Sinitsyn die Leidenschaft des Liebhabers aus „Tosca“. Pianist Stepan Vinichenko begleitet am Bösendorfer, souverän, zurückhaltend und charmant. Auch schauspielerisch überzeugen die jungen Bühnentalente.