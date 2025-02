Rian: „Ich mache mir einfach keinen Druck“

Vom Hobbymusiker zum erfolgreichen TikToker und bekanntesten Popstar in Österreich: Rian füllt auf seiner „Verwandtschaftstreffen-Tour“ die Häuser, auch das Konzert im Linzer Posthof am Mittwoch, 26. Februar, ist ausverkauft. Es gibt aber noch Auftritte in anderen Bundesländern. Der „Krone“ gibt Rian zwischendurch ein Interview.