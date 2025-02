Rassismus: Schwarzweiß-Keilerei endete vor Gericht

„Ich hebe nur zurückbeleidigt“

Und dann stehen die beiden an besagtem Abend an Budel. „Wir haben uns nicht unterhalten.“ Die Tür geht auf und zwei Burschen setzen sich. Einer hat offensichtlich afrikanische Wurzeln. „Der Wirt war gerade nicht da, wir haben gewartet“, so der 20-Jährige am Landesgericht Eisenstadt. „Und dann ging es mit den Beschimpfungen los. Ich habe nur zurückbeleidigt.“