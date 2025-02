Rasende Emma am Tisch der Formel-1-Superstars

Die Welser Formel-Hoffnung Emma Felbermayr hat aktuell ein Mega-Programm zu absolvieren: Letzte Woche war sie Gast beim Launch der Formel 1 in der O2-Arena in London, am Freitag muss sie eine Schularbeit schreiben und ab Samstag testet die 18-Jährige ihren Formel-4-Boliden in Barcelona.