Wer steigt bei KTM ein? Ungewissheit lässt zittern

Dass durch den Einstieg eines Investors womöglich sogar eine Absiedelung von Produktion und Co. erfolgen könnte – diese Angst scheint beim Lokalaugenschein in Mattighofen allgegenwärtig. „Wenn KTM nicht in der Region bleibt, bleibt nicht mehr viel über“, sagte Gerhard Feichtenschlager aus Mattighofen. „Ich hoffe, dass es mit einem Investor klappt und der dann nicht langsam die Arbeitsplätze ins Ausland weiterreicht“, sinnierte Waltraud Lindlbauer aus Lochen am See. „Sondern, dass durch die Entscheidung für den Investor auch der Standort abgesichert wird“, so Walter Scharinger aus Mattighofen.