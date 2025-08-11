Sattelschlepper überrollte hochbetagten Fußgänger

Unter zweite Achse geraten

Die Insassen eines nachkommenden Autos verständigten die Einsatzkräfte. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 86-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck zum gleichen Zeitpunkt die Straße überqueren wollte. Dabei geriet er seitlich unter die zweite Achse des Lkw, wodurch er schwer verletzt wurde und tragischerweise noch an der Unfallstelle verstarb. Alle Beteiligten mussten durch das Kriseninterventionsteam betreut werden.