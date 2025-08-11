Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lenker merkte nichts

Sattelschlepper überrollte hochbetagten Fußgänger

Oberösterreich
11.08.2025 16:16
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Der Lkw-Lenker hatte nichts mitbekommen: Ein Fußgänger (86) wurde Montagfrüh in Attnang (Oberösterreich) von dem Sattelschlepper überrollt und getötet. Erst als ein Passant dem Chauffeur winkte, bemerkte der Slowake, was passiert war.

0 Kommentare

Der  27-jährige Slowake hielt am Montag gegen 8.50 Uhr seinen Lkw in Attnang-Puchheim entlang der Salzburgerstraße. Als er fünf Minuten später seine Fahrt fortsetzte, forderte ihn plötzlich ein Fußgänger mit Handzeichen dazu auf, stehenzubleiben. Der 27-Jährige blickte in den Seitenspiegel und konnte eine leblose Person hinter dem Lkw wahrnehmen. Er hielt das Fahrzeug unverzüglich an.

Unter zweite Achse geraten
Die Insassen eines nachkommenden Autos verständigten die Einsatzkräfte. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 86-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck zum gleichen Zeitpunkt die Straße überqueren wollte. Dabei geriet er seitlich unter die zweite Achse des Lkw, wodurch er schwer verletzt wurde und tragischerweise noch an der Unfallstelle verstarb. Alle Beteiligten mussten durch das Kriseninterventionsteam betreut werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
205.824 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
189.662 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
147.595 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1427 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1064 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Kolumnen
Der pauschale Faulheitsvorwurf ist zu billig
1008 mal kommentiert
Von der „Arbeitspflicht“ ausnehmen möchte der ÖVP-Wirtschaftsminister lediglich jene, die ...
Mehr Oberösterreich
Lenker merkte nichts
Sattelschlepper überrollte hochbetagten Fußgänger
Bakterien-Alarm
Wo etwa 2000 Menschen ihr Leitungswasser abkochen
Lehár Festival
Operetten-Hit: Eine Hochzeit voller Hindernisse
Streit unter Nachbarn
Privatkamera darf nicht wahllos Personen filmen
Bald Geschichte?
Verbindung zwischen Dachsteingletschern schmilzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf