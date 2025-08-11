Sattelschlepper überrollte hochbetagten Fußgänger

Der Lkw-Lenker hatte nichts mitbekommen: Ein Fußgänger (86) wurde Montagfrüh in Attnang (Oberösterreich) von dem Sattelschlepper überrollt und getötet. Erst als ein Passant dem Chauffeur winkte, bemerkte der Slowake, was passiert war.
Der 27-jährige Slowake hielt am Montag gegen 8.50 Uhr seinen Lkw in Attnang-Puchheim entlang der Salzburgerstraße. Als er fünf Minuten später seine Fahrt fortsetzte, forderte ihn plötzlich ein Fußgänger mit Handzeichen dazu auf, stehenzubleiben. Der 27-Jährige blickte in den Seitenspiegel und konnte eine leblose Person hinter dem Lkw wahrnehmen. Er hielt das Fahrzeug unverzüglich an.
Unter zweite Achse geraten
Die Insassen eines nachkommenden Autos verständigten die Einsatzkräfte. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 86-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck zum gleichen Zeitpunkt die Straße überqueren wollte. Dabei geriet er seitlich unter die zweite Achse des Lkw, wodurch er schwer verletzt wurde und tragischerweise noch an der Unfallstelle verstarb. Alle Beteiligten mussten durch das Kriseninterventionsteam betreut werden.
