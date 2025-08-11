Operetten-Hit: Eine Hochzeit voller Hindernisse

Aufbruch in eine neue Ära

Beachtlich: Der Chor des Lehár Festivals zeigt auch solistische Seiten, das Lehár-Orchester unter der musikalischen Leitung von Marius Burkert brilliert sowohl bei unterhaltsamen Szenen als auch bei opernhaften Passagen. Eine kurzweilig inszenierte Rarität mit eingängigen Melodien und exzellentem Timing zwischen Krieg und Aufbruch in der goldenen Ära der europäischen Unterhaltungsindustrie! „Die blaue Mazur“ ist noch bis 14. August am Spielplan.