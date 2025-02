KTM steht schon zum Saisonstart unter Erfolgsdruck

In Mattighofen gehen derzeit die Wogen im Zuge des heiklen KTM-Sanierungsgipfels hoch. Der MotoGP-Tross der orangen Rennfraktion ist davon vorerst nicht betroffen, befindet sich schon auf dem Weg nach Thailand. Dort startet man am Wochenende in die neue Motorrad-Saison, während in der Heimat die Fertigungslinien noch stillstehen.