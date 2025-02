Trotz Aufatmen: Sorge um die Jobs bei KTM bleibt

Bis auf einen Großgläubiger und einige Kleingläubiger stimmten am Dienstag alle für die von KTM angebotene 30%-Quote – eine deutliche Mehrheit, die das Überleben des Motorradherstellers sichert. Dass die Quote schon bis Anfang Juni auf den Konten der Gläubiger sein wird, wird positiv bewertet. „Sie können so rasch mit dem Geld arbeiten – das hilft, auch die Fortführung bei diesen Firmen zu sichern“, meinte Karl-Heinz Götze vom KSV1870. Zurückhaltend gab sich Cornelia Wesenauer vom AKV: „Ich bin froh, wenn meine Gläubiger tatsächlich die 30-prozentige Quote erhalten, und erleichtert, wenn die Dienstnehmer in sechs und zwölf Monaten noch einen Arbeitsplatz in Mattighofen haben.“