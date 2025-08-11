Alkolenker raste durch Garten und fuhr weiter

In einer Linkskurve war ein 27-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und durch den Garten eines Wohnhauses gebrettert. Stehen blieb er nicht, sondern fuhr einfach weiter. Am nächsten Morgen maß die Polizei beim Alko-Test immer noch 1,24 Promille – Schein weg, er wurde angezeigt.
Ein 27-Jähriger aus Strass im Attergau lenkte am 10. August gegen 23:30 Uhr seinen Pkw von Lemming in Richtung Powang in Straß im Attergau. In einer Linkskurve kam der 27-Jährige mit seinem Pkw auf das rechte Bankett.
Durch Garten gebrettert
Dort verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und raste durch den Garten eines Einfamilienhauses. Dadurch wurden mehrere Pflanzen, Sträucher und ein Teil des Gartens zerstört. Der 27-jährige Lenker ließ sich davon aber nicht aufhalten, und setzte seine Fahrt einfach fort.
Kaputten Pkw gefunden
Im Zuge der Unfallaufnahme am Montagmorgen stellten die Beamten mehrere Fahrzeugteile sicher. Kurz darauf fiel den Polizisten bei der örtlichen Fahndung ein Pkw auf, welcher ohne Kennzeichen und ziemlich stark beschädigt abgestellt war.
Immer noch 1,24 Promille
An der Adresse des Zulassungsbesitzers wurde der 27-Jährige angetroffen. Er gab an, dass er mit seinem Auto einen Unfall hatte. Aufgrund des starken Alkoholgeruches wurde der 27-Jährige zu einem Alkotest aufgefordert, welcher immer noch 1,24 Promille ergab. Der Führerschein wurde dem 27-Jährigen vorläufig abgenommen.
