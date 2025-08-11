Alkolenker raste durch Garten und fuhr weiter

In einer Linkskurve war ein 27-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und durch den Garten eines Wohnhauses gebrettert. Stehen blieb er nicht, sondern fuhr einfach weiter. Am nächsten Morgen maß die Polizei beim Alko-Test immer noch 1,24 Promille – Schein weg, er wurde angezeigt.