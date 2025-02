Gerüchteküche brodelt: Auch BMW im Rennen um KTM

Nehmen die Gläubiger den Sanierungsplan und damit die 30-Prozent-Quote von KTM an oder lehnen sie das Angebot des in die Insolvenz geschlitterten Motorradherstellers ab? Vor der am Dienstag um 9 Uhr beginnenden Tagsatzung am Landesgericht in Ried im Innkreis gilt das Motto „alles ist möglich“. Im Hintergrund brodelt derweil die Gerüchteküche. Denn: Auch BMW soll um den Einstieg bei KTM buhlen.