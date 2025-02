Ängste und Sorgen: Wie kommen wir aus Hamsterrad?

Besonders in Unternehmen steigen Krankenstände aufgrund von Burnout und Depressionen. Stelzhammer rät dazu, wieder mehr Präsenz im Moment zu finden und Achtsamkeit zu üben. „Eigenverantwortung übernehmen und im Hier und Jetzt leben“, so der Coach. Nur so könne man dem „Hamsterrad der Ängste“ entkommen.