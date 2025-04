Märtyrer, Zänker, Fürsten: So entstand der Papst

Päpste sind etwas Besonderes: Sie leiten ihre Sonderstellung in der Kirche davon ab, dass sie in der Nachfolge der „Apostelfürsten“ Petrus und Paulus stehen. Im Lauf der Zeit änderten sich ihre Positionen aber: So hatten sie etwa politisch großen Einfluss, zankten mit den weltlichen Mächtigen um die Herrschaft, konkurrierten auch untereinander. Der Weg bis zu einem Papst Franziskus war also lang.