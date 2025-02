Das Narrentreiben steuert auf seinen Höhepunkt zu

Am Wochenende wird durchgefeiert

Los geht’s am Freitagabend mit der „Macarena-Party“ im Projektcafé Savio in Mattersburg, wo DJ Riceman mit Pop-, Rock- und Electrobeats für Stimmung sorgen wird. Am Samstag sollte man dann in Neusiedl am See vorbeischauen. Da verwandelt sich der Hauptplatz in eine coole Feiermeile mit Live-Musik. Zur Stärkung gibt es Kesselfleisch, Würstel und Langos.