GreaGigs rockt zum dritten Mal St. Margarethen

Die „Krone“ verlost Karten für die dritte Auflage des Open-Air-Events. Mitgespielt werden kann über die Facebook-Seite der „Krone Burgenland“.
Tolle Location, großartiges Line-up, beste Unterhaltung: Auch heuer wieder findet das Open-Air-Festival Grea-Gigs in St. Margarethen beim Tennisplatz statt. Angestimmt werden die Gitarren ab 18 Uhr, getanzt werden darf aber bis in die Nachtstunden. Es handelt sich bereits um die dritte Auflage des 2023 ins Leben gerufenen Festivals.
Von Reckless Roses bis zu Radmandi & die Rotzbuam
Heuer werden unter anderem GunsN’Roses-Fans auf ihre Kosten kommen. Die Reckless Roses werden die größten Hits der Erfolgsband zum Besten geben. Ebenfalls zu Gast sein werden Badmandi & die Rootzbuam.
Die neunköpfige Formation serviert eine „rotzig-rockige“ Interpretation von Reggae sowie fette Dancehall und Reggae-Riddims gepaart mit Rock-Sound. Wie schon bei der Premiere des Open-Air-Events vor zwei Jahren wird heuer wieder Sebastian Edelhofer alias „SEBi!“ mit Band auf der Bühne stehen: Highschool Pop Punk vom Feinsten, der jede Menge Ohrwürmer aber auch die ein oder andere Ballade verspricht.
Tribute-Band sorgt für Unterhaltung
Zurück in der Zeit geht es dann, wenn „Shake Me“ das Mikrofon übernehmen werden. Die Tribute-Band wird die 1980er Jahre wieder aufleben lassen – Neon-Leggins und Leoparden-Print-Shirts willkommen.
Komplettiert wird das Line-Up vom Quartett Jack Speed, ein noch unbeschriebenes Notenblatt, das erst am Festival selbst präsentiert werden soll.
Die „Krone“ verlost 5x2 Tickets für das GreaGigs am 30. August in St. Margarethen. Teilnahme über unsere Facebook-Seite „Krone Burgenland“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.