GreaGigs rockt zum dritten Mal St. Margarethen

Die neunköpfige Formation serviert eine „rotzig-rockige“ Interpretation von Reggae sowie fette Dancehall und Reggae-Riddims gepaart mit Rock-Sound. Wie schon bei der Premiere des Open-Air-Events vor zwei Jahren wird heuer wieder Sebastian Edelhofer alias „SEBi!“ mit Band auf der Bühne stehen: Highschool Pop Punk vom Feinsten, der jede Menge Ohrwürmer aber auch die ein oder andere Ballade verspricht.