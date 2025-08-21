Kräftiges Prost auf Stunden der Gemütlichkeit

Jetzt ist „Herzi-Time“! Das beliebte Gutsgasthaus in Oggau macht als Pop-up-Heuriger genussvolle Furore. Schon morgen gehen die Gaumenfreuden weiter, neue Termine folgen im Herbst
„Liebe Freunde, ab morgen ist es wieder so weit!“ Maria und Matthias Siess vom Weingut MAD in Oggau schlagen den aktuellen Herausforderungen in der Gastro-Szene mit pannonischem Charme weiterhin ein Schnippchen. Weil es immer schwerer wird, zuverlässiges Personal zu finden, setzen die zwei auf ihr bewährtes Team und starten mit dem Gutsgasthaus „Herztröpferl“ als Pop-up-Heurigen durch.
Von Knoblauchsuppe bis Nockerln
Als kulinarische Leckerbissen stechen diesmal Knoblauchcremesuppe, Beef Tatar, Lachs, Steak und Joghurtnockerln mit köstlichen Beilagen auf dem Speiseplan hervor. „Wir haben schon jetzt sehr viele Reservierungen“, darf sich die Hausherrin freuen. Freitag werden neuerdings die Pforten erst um 16 Uhr geöffnet, Sperrstunde ist um 22 Uhr. In den Stunden dazwischen können sich die Gäste nach Herzenslust verwöhnen lassen.
Wein wurde ausgezeichnet
Doppelten Grund zur Freude gibt im Weingut MAD der Hochenperg® Leithaberg DAC 2023. Sowohl bei der vergangenen A-la-Carte-Grand-Cru-Verkostung als auch bei der Burgenland-Burgunder-Trophy von Falstaff in diesem August ging der erlesene Tropfen als beeindruckender Sieger hervor.
Allein schon die Beschreibung der Fachjury macht Appetit auf mehr: „Quitte, Pomelo, straff, engmaschige Textur, eleganter Trinkfluss, feiner Gerbstoff, lang anhaltend, Mandeln und Kumquat im Nachhall.“ Gelegenheit zu einer Kostprobe vor Ort gibt es am Freitag und das ganze Wochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr. Weitere „Herztröpferl“-Tage sind im Kalender von 26. bis 28. September, 24. bis 26. Oktober sowie 7. bis 9. und 14. bis 16. November rot eingetragen. Tischreservierung unter 0664/474 70 80 erbeten.
