Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Herztröpferl

Kräftiges Prost auf Stunden der Gemütlichkeit

Burgenland
21.08.2025 11:03
Genuss der leichten Art im Glas, passend zum Sommer: Im „Herztröpferl“ lässt es sich entspannen.
Genuss der leichten Art im Glas, passend zum Sommer: Im „Herztröpferl“ lässt es sich entspannen.(Bild: Reinhard Judt)

Jetzt ist „Herzi-Time“! Das beliebte Gutsgasthaus in Oggau macht als Pop-up-Heuriger genussvolle Furore. Schon morgen gehen die Gaumenfreuden weiter, neue Termine folgen im Herbst

0 Kommentare

„Liebe Freunde, ab morgen ist es wieder so weit!“ Maria und Matthias Siess vom Weingut MAD in Oggau schlagen den aktuellen Herausforderungen in der Gastro-Szene mit pannonischem Charme weiterhin ein Schnippchen. Weil es immer schwerer wird, zuverlässiges Personal zu finden, setzen die zwei auf ihr bewährtes Team und starten mit dem Gutsgasthaus „Herztröpferl“ als Pop-up-Heurigen durch.

Von Knoblauchsuppe bis Nockerln
Als kulinarische Leckerbissen stechen diesmal Knoblauchcremesuppe, Beef Tatar, Lachs, Steak und Joghurtnockerln mit köstlichen Beilagen auf dem Speiseplan hervor. „Wir haben schon jetzt sehr viele Reservierungen“, darf sich die Hausherrin freuen. Freitag werden neuerdings die Pforten erst um 16 Uhr geöffnet, Sperrstunde ist um 22 Uhr. In den Stunden dazwischen können sich die Gäste nach Herzenslust verwöhnen lassen.

Matthias und Maria Siess in „Herztröpferl“-Laune.
Matthias und Maria Siess in „Herztröpferl“-Laune.(Bild: Reinhard Judt)

Wein wurde ausgezeichnet
Doppelten Grund zur Freude gibt im Weingut MAD der Hochenperg® Leithaberg DAC 2023. Sowohl bei der vergangenen A-la-Carte-Grand-Cru-Verkostung als auch bei der Burgenland-Burgunder-Trophy von Falstaff in diesem August ging der erlesene Tropfen als beeindruckender Sieger hervor.

Allein schon die Beschreibung der Fachjury macht Appetit auf mehr: „Quitte, Pomelo, straff, engmaschige Textur, eleganter Trinkfluss, feiner Gerbstoff, lang anhaltend, Mandeln und Kumquat im Nachhall.“ Gelegenheit zu einer Kostprobe vor Ort gibt es am Freitag und das ganze Wochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr. Weitere „Herztröpferl“-Tage sind im Kalender von 26. bis 28. September, 24. bis 26. Oktober sowie 7. bis 9. und 14. bis 16. November rot eingetragen. Tischreservierung unter 0664/474 70 80 erbeten. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
21° / 22°
Symbol starke Regenschauer
Güssing
18° / 23°
Symbol leichter Regen
Mattersburg
19° / 23°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
20° / 23°
Symbol starke Regenschauer
Oberpullendorf
19° / 23°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
212.902 mal gelesen
Fußball International
Spielerfrau kommt halbnackt zum Kinder-Geburtstag
204.596 mal gelesen
Loris Karius‘ Frau Diletta Leotta begeistert Fans und Besucher ...
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
196.436 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Unterhaltung
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
1515 mal kommentiert
Wien wird den Song Contest ausrichten, den JJ für Österreich gewann.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
1025 mal kommentiert
Meinl-Reisinger und  Andrii Sybiha in Odessa
Innenpolitik
„Gut, dass die SPÖ wieder in der Regierung ist“
896 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Nach Wirbel am Campus
Kehrtwende der Stadt sorgt für Erleichterung
Krone Plus Logo
Verschwendung stoppen
Warum wir zu „hässlichem“ Paprika Ja sagen sollten
FPÖ sieht „Schikane“
Blauer Ärger über Tempo 30 in den Ortschaften
Vergleichen lohnt sich
Große Preisunterschiede bei Schulsachen aufgedeckt
Neues Pionierprojekt
Startschuss für ein Rennen in eine bessere Zukunft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf