Kräftiges Prost auf Stunden der Gemütlichkeit

Allein schon die Beschreibung der Fachjury macht Appetit auf mehr: „Quitte, Pomelo, straff, engmaschige Textur, eleganter Trinkfluss, feiner Gerbstoff, lang anhaltend, Mandeln und Kumquat im Nachhall.“ Gelegenheit zu einer Kostprobe vor Ort gibt es am Freitag und das ganze Wochenende, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 22 Uhr. Weitere „Herztröpferl“-Tage sind im Kalender von 26. bis 28. September, 24. bis 26. Oktober sowie 7. bis 9. und 14. bis 16. November rot eingetragen. Tischreservierung unter 0664/474 70 80 erbeten.