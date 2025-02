„Schicksalswahlen“: Union siegestrunken in München

In München höchste Sicherheitsvorkehrungen

In München herrschen höchste Sicherheitsvorkehrungen. Neulich raste ein Islamist in eine Menschenmenge. Das kostete nicht nur Menschenleben, sondern heizte auch den Wahlkampf an. Polizei überall. Auch zur Überwachung von Demos gegen rechts bzw. CDU. Die Stimmung ist draußen angespannt. Drinnen wird der Ereignisse gedacht. Zu kämpferischen Tönen. Bei Speck, Brezen, Käse – und viel Bier. Begleitet von Blasmusik.