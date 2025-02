Generation Angst: Warum Jungwähler extrem wählen

Das Jahr 1933 hat die Weltgeschichte verändert. Als bei den Wahlen in Deutschland die NSDAP von Adolf Hitler – demokratisch gewählt – die stärkste Kraft wurde. Begünstigt durch Wirtschaftskrise und den Wirren der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs. „Niemals wieder“ hieß es dann nach 1945. Nach zwölf Jahren Nazi-Terror und einem weiteren Krieg, dem Holocaust und insgesamt fast 50 Millionen Toten. Der renommierte deutsche Generationenforscher Rüdiger Maas hat ein Szenario durchgespielt, das zeigt, wie sich die von deutschem Verfassungsgericht als in Teilen rechtsextrem eingestufte AfD bis zum Jahr 2033 zur stärksten Kraft in Deutschland entwickeln könnte – genau hundert Jahre nach der Machtübernahme der NSDAP.