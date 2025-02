Leiser Abschiedston beim Finale für Kanzler Scholz

Es liegt ein leiser Abschiedston in der Luft

Trotz der hitzigen Debatten blieb Scholz in seiner Art konstant: Er bedankte sich für jede einzelne Frage und antwortete ruhig, diszipliniert und teils detailliert, teils ausweichend. In der Schinkelhalle liegt jedoch ein leiser Abschiedston in der Luft. Am Ende bot sich den Anwesenden sogar die Gelegenheit, in einem symbolischen Moment ein letztes Selfie mit dem scheidenden Kanzler zu ergattern – ein stiller Abschied von seiner Kanzlerschaft.