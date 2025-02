Endspurt in Deutschland

CDU und SPD repräsentieren bei allen Differenzen die noch immer standfeste politische Mitte in Deutschland, obwohl die AfD mit 20 Umfrageprozenten und dem 2. Platz die Oppositionsführung übernommen hat. Der höchst umstrittene Versuch des CDU-Chefs, eine Verschärfung der Asylgesetze mithilfe der AfD durch den Bundestag zu bringen, spielte sowohl im TV-Duell als auch in den Umfragen seither eine erstaunlich geringe Rolle. Es wird also eine Normalisierung im Umgang mit der AfD eintreten, ohne dass diese Rechtsaußenpartei als Koalitionspartner in Frage kommt. Merz kann das ziemlich glaubhaft vermitteln. In Deutschland hält die politische Mitte – im Gegensatz zu Österreich.