Trumps Ex-Berater glaubt an „klaren“ AfD-Erfolg

In den Umfragen liegt die Alternative für Deutschland aktuell bei etwa 20 Prozent. Aus dem Trump-Lager bekam sie in den vergangenen Wochen mehrfach Unterstützung. Elon Musk meldete sich gar per Videoschaltung beim Wahlkampfauftakt der Rechtspopulisten in Halle. Alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag schließen eine Zusammenarbeit mit der teils als rechtsextrem eingestuften Partei nach der Wahl strikt aus.