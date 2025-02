Workshop unterm Giebelkreuz

Einige Quellen berichten, dass man in Norddeutschland noch im 16. Jahrhundert zur Gefahrenabwehr echte Pferdeköpfe auf Stangen neben dem Haus aufgestellt hat. Irgendwann wurden diese eher ungustiösen Accessoires durch hölzerne Nachbildungen ersetzt und so entstand irgendwann das Giebelkreuz mit zwei stilisierten Pferdeköpfen, breitete sich über weite Teile des Kontinents aus und hat sogar Eingang in die Gemeindewappen von Bad Fallingbostel und Wipshausen gefunden. Hierzulande ist das Symbol aber zweifellos als Logo des Österreichischen Raiffeisenverbandes am bekanntesten, der es auf seiner Website als „Symbol für ein behütetes Haus“ bezeichnet, das früher am Dachgiebel „zum Schutz der Bewohner vor allen Gefahren angebracht wurde“.