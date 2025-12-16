Sattelschlepper zog Leitlinie über S16-Fahrbahn

Am Montagabend fuhr der Lenker eines Sattelschleppers in Innerbraz auf die S16 auf, doch plötzlich zeigte ihm das Navi an, umzukehren. Der Mann versuchte tatsächlich, kurz vor einem Tunnel sein Fahrzeug auf der S16 zu wenden. Dabei schaffte er den U-Turn nicht in einem einzigen Versuch, sondern musste einmal den Rückwärtsgang einlegen. Dabei verfing sich der rechtsseitige Unterfahrschutz des Sattelkraftfahrzeuges mit der Leitschiene, die daraufhin in Richtung Bludenz mitgerissen und über die komplette Fahrbahn der S16 gezogen wurde.