Navi-Fehlleitung

Sattelschlepper zog Leitlinie über S16-Fahrbahn

Vorarlberg
16.12.2025 09:01
Auf der S16 wenden? Keine gute Idee.
Auf der S16 wenden? Keine gute Idee.(Bild: ASFINAG)

Weil der Lenker eines Sattelschleppers auf der Schnellstraße S16 in Vorarlberg umdrehen wollte, verkeilte sich das Gefährt mit einer Leitschiene, riss diese mit und legte sie quer über die Fahrbahn – prompt kollidierte ein Pkw mit dem Hindernis. 

Am Montagabend fuhr der Lenker eines Sattelschleppers in Innerbraz auf die S16 auf, doch plötzlich zeigte ihm das Navi an, umzukehren. Der Mann versuchte tatsächlich, kurz vor einem Tunnel sein Fahrzeug auf der S16 zu wenden. Dabei schaffte er den U-Turn nicht in einem einzigen Versuch, sondern musste einmal den Rückwärtsgang einlegen. Dabei verfing sich der rechtsseitige Unterfahrschutz des Sattelkraftfahrzeuges mit der Leitschiene, die daraufhin in Richtung Bludenz mitgerissen und über die komplette Fahrbahn der S16 gezogen wurde.

Zur gleichen Zeit näherte sich ein Autofahrer in Richtung Tirol. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit der quer über die Fahrbahn ragenden Leitschiene. Das sperrige Hindernis verkeilte sich dabei im Frontbereich des Pkw. Der Lenker wurde bei dem Crash leicht verletzt und musste im Landeskrankenhaus Bludenz ambulant behandelt.

Die über die gesamte Fahrbahn ragende Leitschiene wurde von Mitarbeitern der Asfinag unter Zuhilfenahme einer Flex entfernt und entsorgt, die Unfallstelle wurde von Erdreich gereinigt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Crash fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.

Vorarlberg
