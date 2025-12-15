ÖSV-Skibergsteiger vor Rückkehr in den Weltcup

Tränen des Glücks

„Als ich mir die Startliste angeschaut habe, waren meine Erwartungen überschaubar“, verriet der 29-Jährige, der bei dem Unfall auch schwere Gesichtsverletzungen erlitten hatte. „Ein sechster oder siebter Platz schien möglich und damit wäre ich auch zufrieden gewesen.“ Es kam aber ganz anders. „Ich bin in meinem Tempo gestartet und als Zehnter in den ersten Anstieg. Als die Athleten um mich herum auf einmal in langen, schnellen Schritten gingen, ich aber immer noch gejoggt bin, hat mich das doch sehr gewundert. Wie ich dann realisiert habe, dass ich schon Vierter bin, habe ich mir nur gedacht: Wie geil ist denn das?“, schilderte der Gaschurner seine Gefühle während der Nightattack. „Als ich mir Rang zwei geschnappt habe, hätte fast geweint!“