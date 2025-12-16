Auffahrunfall mit drei Autos in Dornbirn

In Dornbirn kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall: Ein 22-jähriger Pkw-Lenker übersah, dass der 50-jährige Fahrer eines Autos vor ihm abbremste und fuhr dem Wagen von hinten auf. Das Auto des 50-Jährigen wurde zudem noch in den Pkw eines vor ihm fahrenden 56-Jährigen geschoben. An allen drei Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zwei Pkw mussten sogar abgeschleppt werden.