Auffahrunfall mit drei Autos in Dornbirn

Drei Autos waren am Montagnachmittag bei einem Auffahrunfall in Dornbirn (Vorarlberg) beteiligt. Ein Lenker hatte übersehen, dass vor ihm bereits gebremst wurde.
In Dornbirn kam es am Montagnachmittag zu einem Auffahrunfall: Ein 22-jähriger Pkw-Lenker übersah, dass der 50-jährige Fahrer eines Autos vor ihm abbremste und fuhr dem Wagen von hinten auf. Das Auto des 50-Jährigen wurde zudem noch in den Pkw eines vor ihm fahrenden 56-Jährigen geschoben. An allen drei Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, zwei Pkw mussten sogar abgeschleppt werden.
Der 22-jährige Mann wurde bei dem Crash verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Die anderen beiden Lenker überstanden die Sache unbeschadet. Bei einem der drei Fahrer verlief der Alkotest positiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.