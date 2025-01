Zweite Karrieren

Apropos Politik: Es geschieht zwar nicht tagtäglich, ist aber doch schon vorgekommen, dass Ballkünstler nach ihrer aktiven Zeit den Weg in die große Politik suchen und finden. George Weah fällt einem da sofort ein, denn immerhin war der auch mit dem Ballon d’Or ausgezeichnete ehemalige FIFA-Weltfußballer des Jahres und Gründer der Partei „Congress for Democratic Change“ von 2017 bis 2023 Staatspräsident der Republik Liberia. In Brasilien kommt sowas häufiger vor und so saß Romário, ebenfalls FIFA-Weltfußballer, einige Jahre im brasilianischen Kongress. Dass der große Pelé Sportminister seines Landes war, versteht sich ohnehin von selbst. Ronaldinho dagegen hat den wahnsinnigen Jair Bolsonaro nur öffentlich unterstützt, zum Glück aber nie selbst den Weg in die Politik gesucht.