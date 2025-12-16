Vorarlberg übernimmt Gehaltsabschluss des Bundes

Vorarlberg will den Bundesabschluss bei den Gehältern der Landes-, Gemeinde- und Spitalsbediensteten übernehmen, die Dienstnehmer hätten vorerst nur für 2026 zugestimmt. Nach intensiven Gesprächen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite unter Vorsitz von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) stehe nun fest, wie sich die Gehälter in den nächsten Jahren entwickeln werden, informierte das Land.