Salvini und die Nachhaltigkeit

Und so wird zur Freude vieler Naturschutzverbände betoniert und geschweißt, was das Zeug hält, damit die Bahn in diesem März nach Testfahrten abgenommen werden kann. Sollten die Prüfungen allerdings zu keinem positiven Ergebnis führen – und so manches deutet darauf hin – hätten Meloni und Salvini einen veritablen GAU fabriziert. Dann stünde in Cortina zwar ein über 80 Millionen teurer Neubau, die Bewerbe müssten aber trotzdem irgendwo im Ausland ausgetragen werden. Praktischerweise findet gleichzeitig im März in Athen die nächste IOC-Session mit Neuwahlen statt. Danach werden wir wissen, ob sich Kirsty Coventry, die einzige weibliche Kandidatin, oder doch einer der fünf Herren, die ebenfalls die Bach-Nachfolge antreten wollen, weiter mit dem Thema herumschlagen darf. Egal, ein guter Amtsantritt sieht jedenfalls anders aus.