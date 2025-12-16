Vorteilswelt
Skicross-Weltcup

Nicolas Lussnig in Arosa out im Achtelfinale

Vorarlberg
16.12.2025 19:32
Nach Val Thorens und Arosa geht es für Nicolas Lussnig und das ÖSV-Team nun in Innichen weiter.
Nach Val Thorens und Arosa geht es für Nicolas Lussnig und das ÖSV-Team nun in Innichen weiter.(Bild: GEPA)

Durchwachsene Ergebnisse für die Ländle-Skicrosser beim Weltcup in Arosa. Während für Sonja Gigler und Claudio Andreatta schon im ersten Heat das Aus kam, schaffte es Nicolas Lussnig ins Achtelfinale.

0 Kommentare

Es hätte besser laufen können für die Ländle-Skicrosser beim Weltcup in Arosa (It)! Nicolas Lussnig überstand zwar seinen ersten Heat als Zweiter, musste sich aber dann im Achtelfinale Simone Deromedis – der Italiener führt die Gesamtwertung an – und dem Deutschen Florian Wilmsmann geschlagen geben.

Das Ländle-Trio Nicolas Lussnig, Sonja Gigler und Claudio Andreatta reist mit gemischten ...
Das Ländle-Trio Nicolas Lussnig, Sonja Gigler und Claudio Andreatta reist mit gemischten Gefühlen aus Arosa ab.(Bild: Ski Austria/MKW)

Pech für Gigler
Claudio Andreatta, der für den verletzten Johnny Rohrweck ins ÖSV-Team rutschte, schied als Dritter in seinem Lauf aus. Die Harderin Sonja Gigler ging zwar in ihrem Achtelfinal-Heat in Führung, fiel aber nach einem Fehler im zweiten Abschnitt noch auf Rang vier zurück und damit aus dem Bewerb.

Vorarlberg
