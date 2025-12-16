Nicolas Lussnig in Arosa out im Achtelfinale

Pech für Gigler

Claudio Andreatta, der für den verletzten Johnny Rohrweck ins ÖSV-Team rutschte, schied als Dritter in seinem Lauf aus. Die Harderin Sonja Gigler ging zwar in ihrem Achtelfinal-Heat in Führung, fiel aber nach einem Fehler im zweiten Abschnitt noch auf Rang vier zurück und damit aus dem Bewerb.