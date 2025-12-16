Nicolas Lussnig in Arosa out im Achtelfinale

Durchwachsene Ergebnisse für die Ländle-Skicrosser beim Weltcup in Arosa. Während für Sonja Gigler und Claudio Andreatta schon im ersten Heat das Aus kam, schaffte es Nicolas Lussnig ins Achtelfinale.
Es hätte besser laufen können für die Ländle-Skicrosser beim Weltcup in Arosa (It)! Nicolas Lussnig überstand zwar seinen ersten Heat als Zweiter, musste sich aber dann im Achtelfinale Simone Deromedis – der Italiener führt die Gesamtwertung an – und dem Deutschen Florian Wilmsmann geschlagen geben.
Pech für Gigler
Claudio Andreatta, der für den verletzten Johnny Rohrweck ins ÖSV-Team rutschte, schied als Dritter in seinem Lauf aus. Die Harderin Sonja Gigler ging zwar in ihrem Achtelfinal-Heat in Führung, fiel aber nach einem Fehler im zweiten Abschnitt noch auf Rang vier zurück und damit aus dem Bewerb.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.