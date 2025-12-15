Szene Open Air: Betrugsfall vor Gericht

Dabei ging es um einen Mann, der sich offenbar Pfandgelder in Höhe von 5000 Euro auf sein Bezahlarmband laden hat lassen. Dazu missbrauchte er das Pfandsystem des Festivals und schädigte dieses. Aufgrund der Schadenshöhe wurde gegen den Angeklagten wegen schweren Betrugs ermittelt. Er wurde zu 15 Monaten Haftstrafe verurteilt, fünf davon unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Widerrufen wurde zudem eine bedingte Haftstrafe von einem Monat. Da der Angeklagte bereits Monate in Untersuchungshaft saß, kam er nach der Verhandlung frei. Die anderen Verdächtigen müssen sich vor dem Bezirksgericht verantworten, bei ihnen geht es „nur“ um Betrug.