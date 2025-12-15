Szene Open Air: Betrugsfall vor Gericht

15 Monate Haft lautet das Urteil über einen Mann, der sich am Szene Open Air als Mitarbeiter Pfandgelder ergaunert hat.
Eigentlich sorgt das Szene Open Air in Lustenau immer für positive Schlagzeilen, im vergangenen Sommer mischte sich zu den Positiv-Meldungen aber auch eine negative: Die Polizei nahm sechs Personen fest, die als Mitarbeiter eines Subunternehmens am Festival beschäftigt waren. Vorgeworfen wurde ihnen schwerer Betrug mittels Pfandsystem. Nun kam es in der Angelegenheit am Landesgericht in Feldkirch zu einer Gerichtsverhandlung.
Dabei ging es um einen Mann, der sich offenbar Pfandgelder in Höhe von 5000 Euro auf sein Bezahlarmband laden hat lassen. Dazu missbrauchte er das Pfandsystem des Festivals und schädigte dieses. Aufgrund der Schadenshöhe wurde gegen den Angeklagten wegen schweren Betrugs ermittelt. Er wurde zu 15 Monaten Haftstrafe verurteilt, fünf davon unbedingt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Widerrufen wurde zudem eine bedingte Haftstrafe von einem Monat. Da der Angeklagte bereits Monate in Untersuchungshaft saß, kam er nach der Verhandlung frei. Die anderen Verdächtigen müssen sich vor dem Bezirksgericht verantworten, bei ihnen geht es „nur“ um Betrug.
