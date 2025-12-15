Vorteilswelt
Festnahmen

Einbrecherbande in Tirol und Vorarlberg aktiv

Vorarlberg
15.12.2025 13:30
Symbolbild.
Symbolbild.

Eine vierköpfige Einbrecherbande, die sowohl in Vorarlberg als auch im Nachbarbundesland Tirol aktiv war, wurde in Zusammenarbeit mit Kollegen in Tirol von der Vorarlberger Exekutive festgenommen. Ins Rollen brachte die Sache ein Augenzeuge.  

Am 9. Dezember beobachtete ein Augenzeuge, wie zwei Männer in eine Immobilie in Innsbruck (Tirol) einbrechen wollten. Der Passant sprach die beiden an, die daraufhin sofort die Flucht ergriffen. Es gelang ihm aber noch, das Kennzeichen des Fluchtwagens zu notieren.

Die Tiroler Kriminalbeamten leiteten daraufhin die Ermittlungen ein. Zwei Tage später gelang es Vorarlberger Polizisten, die Kriminellen festzunehmen. Es handelt sich dabei um vier chilenische Staatsangehörige im Alter von 26, 33, 34 und 47 Jahren. Im Zuge der weiteren Aufarbeitung erhärtete sich der Verdacht, dass die Gruppierung für einen weiteren Einbruch in Innsbruck am 9. Dezember und zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Vorarlberg im November (Bregenz) und im Dezember (Lochau) verantwortlich sein dürfte. 

Durch die Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine Hausdurchsuchung in einer angemieteten Wohnung in Deutschland angeordnet. Dabei konnten von deutschen Beamten umfangreiche Beweismittel und Diebesgut sichergestellt werden. Die Beschuldigten wurden bereits zu den Taten befragt. Ergebnis: ein vollumfängliches Geständnis und ein Teilgeständnis. Die beiden anderen Verdächtigen stritten jede Beteiligung an den Taten ab. Alle vier sitzen derzeit in der Justizanstalt Feldkirch.     

