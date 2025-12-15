Einbrecherbande in Tirol und Vorarlberg aktiv

Die Tiroler Kriminalbeamten leiteten daraufhin die Ermittlungen ein. Zwei Tage später gelang es Vorarlberger Polizisten, die Kriminellen festzunehmen. Es handelt sich dabei um vier chilenische Staatsangehörige im Alter von 26, 33, 34 und 47 Jahren. Im Zuge der weiteren Aufarbeitung erhärtete sich der Verdacht, dass die Gruppierung für einen weiteren Einbruch in Innsbruck am 9. Dezember und zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle in Vorarlberg im November (Bregenz) und im Dezember (Lochau) verantwortlich sein dürfte.