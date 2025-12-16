Lenker fiel in Sekundenschlaf und fuhr gegen Wand

In der Vorarlberger Gemeinde Lauterach ereignete sich am Montagabend ein Unfall, der einen Verletzten forderte: Ein Autofahrer war so müde, dass er hinter dem Steuer einschlief.
Am Montagabend um 19.30 Uhr war ein 21-jähriger Mann in seinem Pkw auf der Harderstraße (L3) in Lauterach in Fahrtrichtung Hard unterwegs, als er aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abkam und bei einer Unterführung gegen eine Mauer prallte.
Der Lenker wurde dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.
Das Fahrzeug wurde im Frontbereich massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ausgetretene Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr gebunden, die Mauer überstand die Sache unbeschadet. Die Harderstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme rund 30 Minuten komplett gesperrt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.