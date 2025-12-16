Lenker fiel in Sekundenschlaf und fuhr gegen Wand

Am Montagabend um 19.30 Uhr war ein 21-jähriger Mann in seinem Pkw auf der Harderstraße (L3) in Lauterach in Fahrtrichtung Hard unterwegs, als er aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abkam und bei einer Unterführung gegen eine Mauer prallte.

Der Lenker wurde dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.