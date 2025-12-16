Vorteilswelt
Ein Verletzter

Lenker fiel in Sekundenschlaf und fuhr gegen Wand

Vorarlberg
16.12.2025 16:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

In der Vorarlberger Gemeinde Lauterach ereignete sich am Montagabend ein Unfall, der einen Verletzten forderte: Ein Autofahrer war so müde, dass er hinter dem Steuer einschlief. 

Am Montagabend um 19.30 Uhr war ein 21-jähriger Mann in seinem Pkw auf der Harderstraße (L3) in Lauterach in Fahrtrichtung Hard unterwegs, als er aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abkam und bei einer Unterführung gegen eine Mauer prallte.
Der Lenker wurde dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Das Fahrzeug wurde im Frontbereich massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Ausgetretene Betriebsmittel wurden von der Feuerwehr gebunden, die Mauer überstand die Sache unbeschadet. Die Harderstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme rund 30 Minuten komplett gesperrt werden.

Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
