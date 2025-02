Alpinmathematik

Berge, deren Namen mit „Zwölfer“ oder „Mittag“ beginnen, weil sich mit ihnen und der Sonne der „wahre Mittag“ bestimmen lässt, gibt es in den Alpen zuhauf. Während in Vorarlberg diverse Mittagsspitzen dominieren, tauchen anderswo bevorzugt Namen wie Zwölferspitze oder Zwölferkofel auf. Oder Zwölferkogel, denn immerhin dreizehn Erhebungen in den österreichischen Alpen tragen diesen Namen. Einer davon kann von Saalbach-Hinterglemm aus per Seilbahn erreicht werden und stand in den letzten Tagen im Mittelpunkt des Sportinteresses, weil auf ihm nach dem Motto „Ein Berg – elf Rennen – ein Ziel“ die alpine Ski-WM ausgetragen wurde, die heute mit dem Herrenslalom und der Schlusszeremonie zu Ende geht. Nach Aussagen des Veranstalters übrigens „die lässigste WM aller Zeiten“, da scheint man bei der FIFA abgeschrieben zu haben.