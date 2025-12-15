Die neue Direktorin stellt sich vor

Das Jüdische Museum Hohenems soll weiter ein „gesellschaftlich relevanter Ort“ bleiben, der bisherige Direktor Hanno Loewy ist unterdessen „kolossal froh“ über seine Nachfolgerin.
Die Historikerin Irene Aue-Ben-David hat sich am Montag als designierte Leiterin des Jüdischen Museums Hohenems erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 52-Jährige wird das Haus ab April 2026 übernehmen und folgt damit auf Hanno Loewy, der nach mehr als zwanzig Jahren als Museumsleiter in Pension geht. Ein fertiges Konzept hat Aue-Ben-David noch nicht, aber bereits viele Ideen.
Leo-Baeck-Institut in Jerusalem
Hohenems musste sie erst einmal auf der Landkarte suchen, bisher war sie erst dreimal kurz hier, und in der Museumswelt habe sie noch keine Erfahrung, aber selbst in Jerusalem sei das Jüdische Museum Hohenems vielen ein Begriff, so die Historikerin. „Ich freue mich, viel zu lernen“, sagte sie. Im Vergleich zu Jerusalem sei es hier sehr ruhig, aber „bei der Region geht mir das Herz auf“, so ihr erster Eindruck. Aue-Ben-David leitet seit 2015 das Leo-Baeck-Institut in Jerusalem. „Ich hatte ein bisschen Chuzpe und dachte, ich probier das mal“, so die Wissenschafterin über ihre Bewerbung.
An Hohenems habe sie die breite jüdische Geschichte und deren Vermittlung interessiert „und die Frage, wie wir das aktualisieren“. Sehr gereizt habe sie die Lage des Hauses in einer Grenzregion. Hanno Loewy hinterlasse „große Schuhabdrücke, und ich werde schauen, wo ich meine dazu- oder danebensetzen kann“. Das Museum müsse jedenfalls „gesellschaftlich relevant“ bleiben. Inhaltlich will sie sich etwa mit dem 7. Oktober auseinandersetzen, „der größten Krise in der jüdischen Welt seit dem Holocaust“, junge Menschen erreichen und die „Geschichte von Emotionen“ thematisieren. Viele Debatten seien heute davon geprägt, „dass wir alle so aufgeregt sind“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.