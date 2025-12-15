Die neue Direktorin stellt sich vor

Leo-Baeck-Institut in Jerusalem

Hohenems musste sie erst einmal auf der Landkarte suchen, bisher war sie erst dreimal kurz hier, und in der Museumswelt habe sie noch keine Erfahrung, aber selbst in Jerusalem sei das Jüdische Museum Hohenems vielen ein Begriff, so die Historikerin. „Ich freue mich, viel zu lernen“, sagte sie. Im Vergleich zu Jerusalem sei es hier sehr ruhig, aber „bei der Region geht mir das Herz auf“, so ihr erster Eindruck. Aue-Ben-David leitet seit 2015 das Leo-Baeck-Institut in Jerusalem. „Ich hatte ein bisschen Chuzpe und dachte, ich probier das mal“, so die Wissenschafterin über ihre Bewerbung.