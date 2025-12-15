Vorteilswelt
Jüdisches Museum

Die neue Direktorin stellt sich vor

Vorarlberg
15.12.2025 15:45
Die im deutschen Hildesheim geborene Irene Aue-Ben- David folgt im April Hanno Loewy nach, der ...
Die im deutschen Hildesheim geborene Irene Aue-Ben- David folgt im April Hanno Loewy nach, der das Haus in Hohenems seit zwei Jahrzehnten leitet.(Bild: APA/ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN)

Das Jüdische Museum Hohenems soll weiter ein „gesellschaftlich relevanter Ort“ bleiben, der bisherige Direktor Hanno Loewy ist unterdessen „kolossal froh“ über seine Nachfolgerin. 

Die Historikerin Irene Aue-Ben-David hat sich am Montag als designierte Leiterin des Jüdischen Museums Hohenems erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die 52-Jährige wird das Haus ab April 2026 übernehmen und folgt damit auf Hanno Loewy, der nach mehr als zwanzig Jahren als Museumsleiter in Pension geht. Ein fertiges Konzept hat Aue-Ben-David noch nicht, aber bereits viele Ideen.

Leo-Baeck-Institut in Jerusalem
Hohenems musste sie erst einmal auf der Landkarte suchen, bisher war sie erst dreimal kurz hier, und in der Museumswelt habe sie noch keine Erfahrung, aber selbst in Jerusalem sei das Jüdische Museum Hohenems vielen ein Begriff, so die Historikerin. „Ich freue mich, viel zu lernen“, sagte sie. Im Vergleich zu Jerusalem sei es hier sehr ruhig, aber „bei der Region geht mir das Herz auf“, so ihr erster Eindruck. Aue-Ben-David leitet seit 2015 das Leo-Baeck-Institut in Jerusalem. „Ich hatte ein bisschen Chuzpe und dachte, ich probier das mal“, so die Wissenschafterin über ihre Bewerbung.

An Hohenems habe sie die breite jüdische Geschichte und deren Vermittlung interessiert „und die Frage, wie wir das aktualisieren“. Sehr gereizt habe sie die Lage des Hauses in einer Grenzregion. Hanno Loewy hinterlasse „große Schuhabdrücke, und ich werde schauen, wo ich meine dazu- oder danebensetzen kann“. Das Museum müsse jedenfalls „gesellschaftlich relevant“ bleiben. Inhaltlich will sie sich etwa mit dem 7. Oktober auseinandersetzen, „der größten Krise in der jüdischen Welt seit dem Holocaust“, junge Menschen erreichen und die „Geschichte von Emotionen“ thematisieren. Viele Debatten seien heute davon geprägt, „dass wir alle so aufgeregt sind“.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
