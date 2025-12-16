Gastro im Strandbad Bregenz ist pleite

Opfer der Umbauarbeiten

Über die Gründe für die Pleite heißt es vom Gesellschafter, dass vor allem die Bautätigkeit rund um das Strandbad zu dem wirtschaftlichen Misserfolg geführt hätte. Die Aufnahme des gastronomischen Betriebs sei von der Eröffnung des Badetriebs im Strandbad Bregenz abhängig gewesen. Aufgrund baulicher Verzögerungen sei eine vollständige Betriebsaufnahme erst im späten Mai 2025 beziehungsweise im Juni möglich gewesen. Mitte September kam es aufgrund des Abrisses des alten Schwimmbadgebäudes abermals zu Beeinträchtigungen. So sei die Terrasse wochenlang gesperrt worden. Dies habe zu einem erheblichen Rückgang der Frequenz im Restaurant- und Saunabereich geführt.