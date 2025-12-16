Gastro im Strandbad Bregenz ist pleite

Die Gastro im Strandbad Bregenz musste Konkurs anmelden. Das Unternehmen steht mit 250.000 Euro in der Kreide. Laut Angaben des Betreibers sorgten vor allem Bauarbeiten für Umsatzrückgänge.
Um die Aurea Kulinarik GmbH, dem Gastronomiebetrieb im Strandbad Bregenz, steht es nicht zum Besten. Über das Vermögen des Unternehmens wurde das Konkursverfahren eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten belaufen sich laut Alleingesellschafter Oliver Wruck auf 250.000 Euro. Zum Masseverwalter wurde RA Dr. Markus Walla bestellt, Gläubiger können ihre Forderungen noch bis 6. Februar 2026 anmelden, informiert der Kreditschutzverband 1870.
Opfer der Umbauarbeiten
Über die Gründe für die Pleite heißt es vom Gesellschafter, dass vor allem die Bautätigkeit rund um das Strandbad zu dem wirtschaftlichen Misserfolg geführt hätte. Die Aufnahme des gastronomischen Betriebs sei von der Eröffnung des Badetriebs im Strandbad Bregenz abhängig gewesen. Aufgrund baulicher Verzögerungen sei eine vollständige Betriebsaufnahme erst im späten Mai 2025 beziehungsweise im Juni möglich gewesen. Mitte September kam es aufgrund des Abrisses des alten Schwimmbadgebäudes abermals zu Beeinträchtigungen. So sei die Terrasse wochenlang gesperrt worden. Dies habe zu einem erheblichen Rückgang der Frequenz im Restaurant- und Saunabereich geführt.
