In Courchevel

Kathi will mit neuem Helm zurück an Ländle-Spitze

Vorarlberg
15.12.2025 17:25
Katharina Liensberger präsentiert stolz ihren neuen Sponsor am Helm.
Katharina Liensberger präsentiert stolz ihren neuen Sponsor am Helm.

Gleich sechsmal in den vergangenen acht Saisonen beendete Katharina Liensberger den Winter als punktbeste Vorarlbergerin im Weltcup. Ein Titel, den die Göfnerin bestimmt auch in dieser Saison gerne einfahren würde. Doch vor dem Nachtslalom in Courchevel liegt sie im Ländle-Ranking nur auf Rang zwei. Das soll sich am Dienstag mit einem neuen Helmdesign inklusive Sponsor ändern...



Vor dem Rennwochenende in St. Moritz hatte Magdalena Egger bei 30 Starts insgesamt 56 Weltcuppunkte einfahren können. Im Engadin holte sie sich mit in nur 72 Stunden 132 Zähler und 33.290 Schweizer Franken (35.606 Euro) an Preisgeld – vor Steuer, versteht sich.

Gratulation an Egger
Damit ist „Mäggy“ aktuell als beste Österreicherin Dritte im Abfahrtsweltcup und in der Gesamtwertung als 16. zweitbeste ÖSV-Lady hinter Julia Scheib (4./280 Punkte). Von Katharina Liensberger übernahm die Lecherin die Rolle der besten Vorarlbergerin. Da liegt sie elf Punkte vor der Göfnerin, die ihrer Landsfrau nach deren ersten Podestplatz per Instagram herzlich gratulierte.

Hirschbühl-Partner neu am Helm
Schon am Dienstag hat die Slalom-Weltmeisterin 2021 aber die Chance, sich in dieser Spezialwertung wieder an die Spitze zu setzen, wenn der Nachtslalom in Courchevel (Fra) ansteht (ab 17.45). Dabei wird die 28-Jährige, die beim letzten Rennen in der Heimat von Alexis Pinturault als Vierte das Podest nur um 0,16 Sekunden verpasste, erstmals mit ihrem neuen Helm starten, auf dem nun auch Christian Hirschbühls langjähriger Partner Colda Maris vertreten ist.

