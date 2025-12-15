Kathi will mit neuem Helm zurück an Ländle-Spitze

Hirschbühl-Partner neu am Helm

Schon am Dienstag hat die Slalom-Weltmeisterin 2021 aber die Chance, sich in dieser Spezialwertung wieder an die Spitze zu setzen, wenn der Nachtslalom in Courchevel (Fra) ansteht (ab 17.45). Dabei wird die 28-Jährige, die beim letzten Rennen in der Heimat von Alexis Pinturault als Vierte das Podest nur um 0,16 Sekunden verpasste, erstmals mit ihrem neuen Helm starten, auf dem nun auch Christian Hirschbühls langjähriger Partner Colda Maris vertreten ist.