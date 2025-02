Leonie Zegg kann Top-Saison mit Medaille krönen

„Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass der Gedanke an eine Medaille bei mir nicht irgendwo im Hinterkopf da ist“, macht Leonie Zegg kein Hehl daraus, bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Tarvis in den Speeddisziplinen um Edelmetall mitmischen zu wollen. Und das, obwohl die 20-jährige aus Lech nach einem heftigen Abflug bei einem Europacup-Super-G in Bardonecchia (It) (Video im Instagram-Beitrag) zwar ohne gröbere Verletzungen davon gekommen war, aber dennoch eine Skipause einlegen musste. „Ich sehe es positiv, so konnte ich nochmals an meiner Kondition arbeiten, was sicherlich kein Nachteil ist.“